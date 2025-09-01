Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan davasında Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, yaşam hakkının ihlal edildiğini tespit ederek anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan’a toplam 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne Olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018’de okuldan çıktıktan kısa bir süre sonra evlerinin önünde ağır yaralı bulundu. İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Raporu Açıklandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporunda, Rabia Naz’ın ölüm nedeninin “yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması” olduğu belirtildi. Raporda omur, kalça ve iç organ yaralanmaları tespit edildi.

Aile İtiraz Etti

Baba Şaban Vatan, kızının yüksekten düşmediğini, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Vatan, kızının başka bir yerde yaralandıktan sonra evin önüne bırakıldığını ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi’nin Karar Verdi

Yıllardır süren adalet mücadelesi sonrası Anayasa Mahkemesi, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararla birlikte aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesi karara bağlandı.