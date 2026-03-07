On bir ayın sultanı Ramazan ayına veda etmeye hazırlanırken, yaklaşan bayram öncesi tatil planları da hız kazandı. 19 Şubat'ta başlayan oruç ibadetinin ardından vatandaşlar gözünü Diyanet'in yayımladığı takvime çevirdi. Özellikle perşembe gününe denk gelen arefe gününde mesainin tam gün mü yoksa yarım gün mü yapılacağı, memurlar ve özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişi, okulların ve resmi kurumların durumunu öğrenerek tatil planını şimdiden netleştirmek istiyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

2026 RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı bu yıl mart ayında kutlanacak. Bayramın müjdecisi olan arefe günü, 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Hemen ardından 20 Mart Cuma günü ise bayramın ilk günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞILACAK?

Mevcut yasal düzenlemelere göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor ve toplamda 3,5 gün sürüyor. Yani mevzuata göre arefe günü resmi olarak yarım gün tatil sayılıyor. Kamu çalışanları için arefe gününün tam gün idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı ise hükümetten gelecek resmi açıklamaya bağlı. Şimdilik tatilin uzatıldığına veya dokuz güne çıkarıldığına dair resmi bir karar bulunmuyor.

AREFE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Öğrenciler ve veliler için durum biraz daha net bir tablo çiziyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre okullardaki 2. dönem ara tatili, bu yıl 16 Mart ile 20 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Bu nedenle 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe gününde okullar zaten ara tatil kapsamında kapalı olacak ve öğrenciler tüm gün dinlenecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı coşkusu üç gün boyunca yaşanacak. Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma günü başlayacak. İkinci gün 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son gün ise 22 Mart Pazar gününe denk gelecek. Hafta sonu ile birleşen bu takvimde kamu çalışanları için ekstra bir idari izin kararı çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.