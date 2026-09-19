Geri ödeme süreci devam eden konut ve iş yeri sahiplerinin merakla beklediği finansal destek takvimi netlik kazandı. Bakan Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılan düzenleme çerçevesinde, taksitlerini düzenli ödeyen yaklaşık 228 bin mülk sahibine borç bakiyesini erken kapatarak maliyet avantajı sağlama fırsatı veriliyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Hak sahiplerinin mülkiyetlerindeki gayrimenkullerin tapularını doğrudan alabilmelerine olanak tanıyan süreç, 22 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar geçerli olacak. Toplu Konut İdaresi portföyünden taşınmaz satın almış ve halen aylık ödemeleri süren yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısı, bu zaman dilimi içerisinde yetkili bankacılık kanalları üzerinden başvurularını iletebilecek.

BORCUNUN HEPSİNİ KAPATAMAYANLARA KISMİ İNDİRİM KOLAYLIĞI

Mevcut borç bakiyesinin tamamını tek seferde yatırma olanağı bulunmayan vatandaşlar da sistem dışı bırakılmadı. Kampanya kurallarına göre, borç toplamının en az yüzde 25'lik kısmını nakit olarak yatıran vatandaşlar, ödedikleri bu peşinat miktarı oranında yüzde 25'lik indirim hakkından yararlanabilecek. Böylece bütçesi kısıtlı olan hak sahipleri de borç yükünü hafifletebilecek.

2026 TOKİ PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanarak tapusunu teslim almak veya borcunu hafifletmek isteyen mülk sahiplerinin yerine getirmesi gereken temel kriterler şu şekildedir:

Satın alınan konut veya ticari ünitenin TOKİ projeleri kapsamında yer alması ve taksitlendirme sürecinin aktif olarak devam etmesi, Kadir İnanır mirasını kime bıraktı, usta ismin vasiyeti ne zaman açıklanacak? İçeriği Görüntüle

Kapatılmak istenen borç tutarının (tamamının veya asgari yüzde 25'inin) 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında peşin olarak ödenmesi,

Müracaat tarihi itibarıyla geriye dönük gecikmiş taksit borcunun bulunmaması,

Başvurunun yapıldığı aya ait taksit ödemesinin eksiksiz tamamlanmış olması,

Taşınmaza ait belediye nezdindeki emlak vergisi borçlarının tamamen kapatılmış olması,

İlgili gayrimenkulün satış sözleşmesinde TOKİ tarafından tanımlanmış olan yasal yükümlülüklerin eksiksiz karşılanması.