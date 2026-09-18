Holdingin yeni dönemdeki rotasını belirleyecek adımın ardından gözler doğrudan yeni başkana çevrildi. Küresel piyasalarda cevabı merak edilen Howard Buffett kimdir, kaç yaşında ve Warren Buffett'ın neyi oluyor soruları ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti. Dev şirketin kurumsal mirasını koruma görevi aile içinde kaldı. Koltuk el değiştirdi.

Howard Buffett kimdir ve Warren Buffett'ın neyi oluyor?

Howard Graham Buffett, Amerikalı milyarder Warren Buffett'ın ortanca oğlu, tanınmış bir çiftçi, doğa korumacı ve insani yardım vakfı başkanı olarak biliniyor.

Babasının kurduğu holdingde icrai olmayan yönetim kurulu başkanı sıfatıyla görev yapacak olan isim, kurum kültürünü koruma misyonunu üstleniyor. Adını dedesi eski ABD Kongre Üyesi Howard Buffett ile babasının akıl hocası Benjamin Graham'dan alan yönetici, klasik borsa simsarlarından oldukça uzak bir yaşam sürüyor. Finans salonları yerine tarım arazilerinde mesai harcayan Buffett, Afrika ve Latin Amerika'daki gıda güvenliği projelerine devasa kaynaklar aktarıyor.

Kurumsal ve Biyografik Veriler Resmi Detay Doğum Tarihi 16 Aralık 1954 Doğum Yeri Omaha, Nebraska (ABD) Babası Warren Buffett Yeni Görevi Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanı (Non-Executive) Tahmini Şahsi Serveti 400 milyon dolar

Howard Buffett kaç yaşında, serveti ne kadar?

Howard Buffett, 16 Aralık 1954 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 71 yaşında bulunuyor ve yaklaşık 400 milyon dolar şahsi serveti elinde tutuyor.

Babasının 140 milyar doları aşan devasa varlığına rağmen kendi rotasını çizen yönetici, kaynaklarının ezici kısmını insani projelere kanalize ediyor. Geçmiş dönemde Illinois eyaletinde Macon County şerifliği de yapan ünlü isim, vahşi yaşam fotoğrafçılığı ve sürdürülebilir tarım üzerine kitaplar yayımlıyor.

Kendi yolunu çizdi.

Berkshire Hathaway yönetiminde yeni dönem nasıl işleyecek?

Şirketin günlük icraatını profesyonel yöneticiler yürütürken Howard Buffett, babasının inşa ettiği kurumsal ahlakı ve hissedar haklarını aile adına denetleyecek.

Yeni başkan, holdingin spekülatif hamlelerle parçalanma tehlikesine karşı tampon vazifesi görecek. Warren Buffett'ın yıllara yayılan halefiyet planı, holding yönetimindeki istikrarı koruma hedefine dayanıyor.

Piyasalar güven tazeledi.