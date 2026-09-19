Televizyon dünyasında çocukluk evresinden bu yana setlerin tozunu yutan isimler arasında yer alan Asena Keskinci, sezonun ses getiren transferiyle yeniden gündemin ilk basamaklarına yerleşti. Başarılı oyuncunun son olarak reyting rekortmeni yapımın oyuncu kadrosuna dahil edilmesi, kariyer geçmişine dair araştırmaları canlandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNA KATILAN ASENA KESKİNCİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul sınırları içerisinde dünyaya gelen Asena Keskinci, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşının içindedir. Doğum kenti İstanbul olarak kayıtlarda yer alırken, ailesinin kökenine ilişkin doğrulanmış bir memleket kaydı açık kaynaklarda yer almamaktadır. Kamera karşısına ilk defa henüz okul öncesi dönemindeyken geçen isim, 2026 yayın döneminde ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti projesinde "Çimen" karakterine hayat vererek izleyiciyle buluşmaktadır.

BEZ BEBEK'TEN BUGÜNE: ASENA KESKİNCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER VE ROLLERİ

Geniş halk kitlelerinin hafızasına özellikle 2007 ile 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi Bez Bebek projesindeki "Yağmur" rolüyle kazınan oyuncu, kariyeri boyunca pek çok televizyon ve dijital mecrada boy gösterdi. Oyuncunun kronolojik dizi geçmişi ve hayat verdiği karakterler şöyle sıralanıyor:

2004: Yadigar

2005: Aliye (Zeynep Ebir rolünde)

2005-2007: Hırsız Polis (Kiraz rolünde)

2007: Parmaklıklar Ardında

2007-2010: Bez Bebek (Yağmur rolünde)

2008: Yol Arkadaşım (Sedef rolünde)

2010-2014: Köstebekgiller (Pelin rolünde)

2012: Dedemin Dolabı

2014: Bir Aşk Hikayesi (Ece rolünde)

2021: Masumiyet (Hande Hancı rolünde)

2022: Adı Sevgi (Gülendam Aydan rolünde)

2022: Ah Nerede (Burçak Abalı rolünde)

2025: Jasmine (Yasemin rolünde)

2026: Kızılcık Şerbeti (Çimen rolünde)

ASENA KESKİNCİ'NİN EĞİTİM DURUMU VE YER ALDIĞI BEYAZ PERDE PROJELERİ

Mesleki formasyonunu sanat disipliniyle pekiştiren Keskinci, lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi bünyesinde noktaladı. Buradaki eğitiminin akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'ne kabul edilerek akademik kariyerini başarıyla tamamladı.

Yalnızca televizyon dizileriyle yetinmeyen sanatçı, Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı dahil olmak üzere çok sayıda sinema filminde de performans sergiledi. Yer aldığı sinema yapımları şunlardır:

Aşk Tesadüfleri Sever

Köstebekgiller: Perili Orman

Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı

Arapsaçı

Ahlat Ağacı

Keman Ağıtları

Eklenti

Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol

Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler

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