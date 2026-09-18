Üniversite hayali kuran ancak merkezi yerleştirmenin ilk etabında herhangi bir lisans veya ön lisans programına kabul alamayan öğrenciler için yeni bir fırsat kapısı aralandı. Boş kalan eğitim kontenjanlarının doldurulması amacıyla başlatılan süreçte, başvuru ekranları erişime açılırken, işlemlerin tamamlanması için gereken ödeme miktarı da yetkili kurum tarafından kamuoyuna duyuruldu.

2026 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yılki ilave kontenjan işlemleri için talep edilen işlem bedelini 170,00 TL olarak açıkladı. Adayların sisteme girdikleri okul ve bölüm listelerinin yasal olarak işleme alınabilmesi adına, bu meblağın en geç 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59'a kadar yetkili kanallar aracılığıyla kuruma aktarılması zorunlu tutuluyor.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SON GÜN NE ZAMAN?

Resmi takvime göre 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 itibarıyla aktif hale getirilen dijital başvuru sistemi, 21 Eylül 2026 saat 23.59'da kapanacak. Bu zaman aralığında üniversite adayları, T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifrelerini kullanarak "ais.osym.gov.tr" uzantılı web sitesinden ya da kurumun akıllı telefonlar için geliştirdiği ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercih işlemlerini yürütebilecekler.

ÜCRETİ YATIRMAYAN ADAYLARIN TERCİHLERİ İPTAL EDİLECEK?

Sürecin en kritik kuralı ise finansal işlemlerin zamanlamasıyla ilgili olarak öne çıkıyor. İnternet üzerinden okul listelerini oluşturup onaylasalar dahi, 170 TL'lik katkı payını belirtilen son güne kadar yatırmayan kişilerin başvuruları sistem tarafından otomatik olarak geçersiz kabul edilecek ve bu kişiler yerleştirme algoritmasına dahil edilmeyecek.