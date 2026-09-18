Sosyal medyada yankı bulan iddiaların ardından gastronomi tutkunları ile ilçe sakinleri, Eşref Amca'nın dükkanı kapandı mı ve Yenigün Kahvaltı neden kapanıyor sorularına yanıt arıyor. Antik kentin köklü Arasta Çarşısı ile tarihi Tabak Köprü civarını saran taze süt ve kızarmış ekmek kokusu, yerini derin bir vedaya bırakıyor. Bir devir sessizce kapanıyor.

Eşref Amca'nın dükkanı kapandı mı, kepenkler ne zaman inecek?

Eşref Amca'nın dükkanı henüz resmen kapanmadı fakat 97 yaşındaki usta esnafın ilerleyen yaşı sebebiyle işletmeyi yakın bir tarihte tamamen kapatma kararı aldığı biliniyor.

Sosyal medyada yayılan "hemen kilit vuruldu" iddialarına karşın tarihi kahvaltı salonunda servis sınırlı da olsa devam ediyor. Ustanın ailesi ve yakın çevresi, veda hazırlıklarının başladığını doğrularken kapıya kilit vurulacak nihai gün için resmi bir tarih açıklamıyor.

İşletme Bilgisi Sahadaki Detay Mekânın tam adı Tarihi Yenigün Kahvaltı Salonu Kurucusu ve ustası Eşref Taşkın (Eşref Amca) Bulunduğu lokasyon İzmir, Bergama (Arasta Çarşısı yanı) Hizmet süresi 75 yılı aşkın süredir kesintisiz Güncel faaliyet durumu Kapanma kararı netleşti, nihai tarih bekleniyor

Gözler son güne çevrildi.

Yenigün Kahvaltı neden kapanıyor, gerekçe ne oldu?

Tarihi işletmenin kapanma gerekçesi, 97 yaşındaki Eşref Taşkın'ın artan fiziki yorgunluğu ve ilerleyen yaşına bağlı sağlık koşulları olarak açıklandı.

Mekânda sunulan sofra tamamen ustanın kendi el emeğine ve sabah saat 05.00'te başlayan yoğun mesaisine dayanıyor. Taze manda sütü, Bergama tulum peyniri, petek bal ve sıcak kaymağın başrolde olduğu geleneksel menü, ustanın tezgâh arkasındaki titizliğiyle anlam kazanıyordu. Yanındaki personeline rağmen ruhunu bizzat Eşref Amca'nın ustalığından alan işletme, devir yerine kapılarını kapatma tercihinde karar kıldı.

Emek dolu ömür noktalanıyor.

Bergama'nın yaşayan çınarı Eşref Taşkın kimdir?

Eşref Taşkın, gençlik yıllarında küçük bir dükkanda sadece süt ile yoğurt satarak başladığı esnaflığı Türkiye çapında tanınan otantik bir kahvaltı markasına dönüştüren lezzet ustası olarak tanınıyor.

Gösterişten ve zincirleşme baskısından uzak durarak yalnızca yerel üreticinin peynirini ve balını sofraya taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanından Bergama'ya gelen seyyahlar, sanatçılar ve gurmeler, salaş masalarda Eşref Amca'nın güler yüzü eşliğinde güne başlamayı bir gelenek haline getirdi. Ustanın tezgâhtan çekilme kararı, bir işletmenin faaliyetini noktalamasından öte, kadim ahilik ahlakının yaşayan son temsilcilerinden birinin sahneden çekilmesi anlamına geliyor.

Hatıralar damaklarda kalacak.