Günün ilk ışıklarıyla patlak veren operasyonun yankıları sürerken, futbolseverler Yağız Sabuncuoğlu kimdir, kaç yaşında ve serbest mi bırakıldı sorularının yanıtına odaklandı. Adli tıp incelemesi ve ifade sürecini geride bırakan muhabir, yeniden mesaisinin başına döndü. Spor camiasında sular duruldu.

Yağız Sabuncuoğlu serbest mi bırakıldı, adli süreçte ne oldu?

Yağız Sabuncuoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan ifadesinin ve Adli Tıp Kurumundaki rutin tetkiklerinin hemen ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde çok sayıda ünlü isimle birlikte gözaltına alınan spor yazarı, işlemler boyunca güvenlik birimleriyle tam işbirliği yaptı. Dosyaya yansıyan iddialara ilişkin beyanlarını sunan Sabuncuoğlu, sağlık kontrolünün ardından serbest kalarak yakınlarıyla buluştu. Avukatları da sürecin olağan seyrinde ilerlediğini ve herhangi bir tutuklama ya da ek gözaltı talebi bulunmadığını bildirdi. Kısa süreli panik dağıldı.

Yağız Sabuncuoğlu kimdir ve kaç yaşında?

Yağız Sabuncuoğlu, 30 Eylül 1991 tarihinde Eskişehir'de doğan ve transfer kulisleriyle tanınan spor muhabiri olup güncel olarak 34 yaşında yaşamını sürdürüyor.

Genç yaşlarda adım attığı basın sektöründe kısa sürede güvenilir bir haber kaynağına dönüşen gazeteci, futbol dünyasının perde arkasını ilk elden duyurarak sivrildi. 30 Eylül günü 35 yaşına basmaya hazırlanan tecrübeli isim, kurucuları arasında bulunduğu dijital medya kanalıyla milyonlarca sporsevere sesleniyor.

Biyografik bilgi Mesleki detay Doğum tarihi 30 Eylül 1991 Doğum yeri Eskişehir Yaşı 34 Mesleği Spor muhabiri ve gazeteci Kurucusu olduğu mecra Sports Digitale Güncel hukuki durum İfadesinin ardından serbest

Sahada hareketlilik sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu ne iş yapıyor, hangi kanallarda çalıştı?

Yağız Sabuncuoğlu, dijital spor kanalı Sports Digitale bünyesinde genel yayın yönetmenliği ve saha muhabirliği yapıyor.

Mesleğin ilk yıllarında televizyon haberciliğiyle pişen gazeteci; NTV Spor, DAZN, Habertürk, Haber Global ve TRT Spor gibi kurumlarda saha muhabirliği görevini üstlendi. S Sport ekranlarında futbol karşılaşmalarını canlı anlatan Sabuncuoğlu, geleneksel medyadan dijital mecralara geçerek kendi yayın ekosistemini kurdu. Süper Lig kulüplerinin yurt dışı transfer temaslarını, menajer görüşmelerini ve resmi sözleşme detaylarını anlık olarak sosyal ağlara aktaran Sabuncuoğlu, spor basınının en üretken figürleri arasında gösteriliyor.