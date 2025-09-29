Son Mühür - Togg, ihracat yolculuğuna Almanya ile adım attı. Teslimatların Ocak 2026’da yapılacağı açıklandı. Togg, T10X ve T10F modellerinin Almanya’daki fiyatlarını eşit seviyede belirledi.

Almanya'daki fiyatı belli oldu

V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro

V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro

V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro

5 yıldız aldı

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya’daki teslimatların Ocak 2026’da başlayacağı duyuruldu. Münih lansmanında T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldığı belirtildi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Almanya’daki başarıyı diğer ülkelere de taşıyıp, deneyimleri Fransa ve İtalya’ya yaymayı amaçladıklarını ifade etti.