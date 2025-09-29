Son Mühür - Togg, ihracat yolculuğuna Almanya ile adım attı. Teslimatların Ocak 2026’da yapılacağı açıklandı. Togg, T10X ve T10F modellerinin Almanya’daki fiyatlarını eşit seviyede belirledi.
Almanya'daki fiyatı belli oldu
- V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro
- V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro
- V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro
5 yıldız aldı
Şirketten yapılan açıklamada, Almanya’daki teslimatların Ocak 2026’da başlayacağı duyuruldu. Münih lansmanında T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldığı belirtildi. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, Almanya’daki başarıyı diğer ülkelere de taşıyıp, deneyimleri Fransa ve İtalya’ya yaymayı amaçladıklarını ifade etti.
