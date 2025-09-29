Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi stoklarının korunması için Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerin ortak kararlar alarak uygulamaya koymaları gerektiğini belirtti.

Kota ve denetimlerle stoklar korunuyor

Prof. Dr. Osman Samsun, geçmiş yıllara oranla hamsi avcılığında düşüş yaşandığını ve bu gidişatın tersine çevrilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda, hamsi avcılığına getirilen kota uygulamasının ve kontrol-denetim faaliyetlerinin Türkiye’de kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Komşu ülkelerden yeterli çaba gelmiyor

Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesine rağmen Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Rusya ve Gürcistan’ın aynı çabayı göstermediğini vurgulayan Samsun, “Biz hamsiyi 9 santimetreden küçük avlamıyoruz. Türk balıkçıları son yıllarda oldukça bilinçli hareket ediyor. Ancak sahillerimizden ayrılan hamsi, Gürcistan’da 5-6 santimetre boyundayken balık unu ve yağ fabrikaları için avlanıyor. Bu yanlış uygulamalar stokları olumsuz etkiliyor” dedi.

Küçük boy hamsi avcılığı stokları tehdit ediyor

Samsun, küçük boy hamsilerin avlanmasının hamsi popülasyonunu hızla düşürdüğünü ve Karadeniz ekosisteminde ciddi dengesizliklere yol açtığını belirtti.

Ortak kararlar sürdürülebilirliğin anahtarı

Hamsi avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tek çözümün kıyıdaş ülkelerin iş birliği olduğunu dile getiren Samsun, şunları kaydetti: “Türkiye’nin tek başına aldığı kararlar kalıcı olamaz. Karadeniz Ekonomik Topluluğu toplantılarında bu konu gündeme geliyor, bilimsel veriler sunuluyor. Ancak diplomasi zaman alıyor. Eğer kısa sürede tüm ülkeler katılımıyla ortak bir karar alınır ve uygulanırsa, hamsiyi gelecek nesillere daha bol şekilde aktarabiliriz.”