Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında yerini alan Togg, T10X ve T10F modellerini tanıttı. 6 gün sürecek fuarda Togg, mobilite ekosistemini, yeni renk seçeneklerini ve teknik özelliklerini sergiledi. T10F ve T10X, bağımsız Euro NCAP güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldız aldı. Bu sonuç, markanın güvenlik odaklı tasarım anlayışını teyit etti.

“Türkiye’deki başarıyı Avrupa’ya taşıyoruz”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye’ye ait bir otomobili üretmek başlı başına bir meydan okumaydı. Ülkemizde yakaladığımız başarıyı Avrupa’ya taşıyoruz. 29 Eylül’de Almanya’da ön sipariş sürecini başlatacağız” dedi. Tosyalı, Almanya’dan başlayarak kademeli şekilde diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını belirtti.

“Avrupa pazarı için hazırız”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Avrupa pazarına yönelik çalışmaların 2021’de Stuttgart’ta kurulan Togg Europe GmbH ile başladığını söyledi. Almanya’nın elektrikli araç altyapısı ve teşvikleriyle en uygun pazar olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Akıllı mobilite cihazlarımız ve Trumore platformumuzla Avrupa’da güçlü bir değer yaratacağız” dedi.

T10F’in teknik ve tasarım özellikleri

T10F, dört teknik versiyon ve üç donanım seçeneğiyle sunulacak:

V1E Standart Menzil (RWD)

V1 Uzun Menzil (RWD)

V2 Uzun Menzil (RWD)

V2 AWD (çift motorlu, dört çeker)

RWD versiyonlar 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretecek; 350 km ile 623 km arasında menzil sağlayacak. AWD versiyon 700 Nm tork ve 88,5 kWh batarya ile 523 km WLTP menzil sunacak.

Hızlı şarj desteğiyle yüzde 20’den yüzde 80’e 30 dakikadan kısa sürede ulaşabilecek. Araçta gelişmiş sürücü destek sistemleri, 7 hava yastığı, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi güvenlik donanımları yer alacak.

Yeni renkler: Urla ve Mardin

T10F, Ege’den ilham alan Urla yeşili ve Mardin’in mavi badem şekerinden esinlenen Mardin mavisi ile iki yeni renk seçeneğine kavuştu. Tasarımda lale motifleri, coupe tavan çizgisi, gövdeye gömülü kapı kolları ve aerodinamik detaylar öne çıktı.

İç mekânda ferahlık ve teknoloji

Panoramik cam tavan, uçtan uca ekran, yenilenen direksiyon simidi ve yumuşak dokularla tasarlanan iç mekân, konforlu bir “üçüncü yaşam alanı” sunuyor. Dijital deneyim, Togg’un Trumore platformu ile fintek, blokzinciri, IoT ve yapay zeka entegrasyonlarıyla destekleniyor.