Son Mühür- Yükselişini 11.600 seviyesine kadar çıkartmayı başaran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hızlı düşüşüne engel olamayarak 10.590 seviyesine kadar geriledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna kim oturacak geriliminin gölgesinde haftaya başlayan endeks güne yine sert düşüşle başladı.

''Haftaya yurt içinde iki önemli gelişmeyle başlıyoruz. İlki CHP İstanbul il örgütü ile ilgili geçtiğimiz hafta alınan geçici yönetim kararı ve devam eden siyasi tansiyon.

İkinci konu ise Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2026 - 2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) ve burada yer alan detaylar.'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Siyasi tansiyonun 15 Eylül'deki CHP kurultay iptal davası kararına kadar TL varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

Orta Vadeli Program ise genel olarak tutarlı, büyüme ve enflasyon tahminleri piyasa beklentilerine göre biraz daha iyimser görünüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.



Küresel risk iştahı artıyor...



Murat Bilen'in değerlendirmelerinden öne çıkan detaylar şöyle.

''Küresel piyasalara baktığımızda ise, Cuma günü Amerika'da açıklanan ve 75.000 kişilik beklentilere karşın 22.000 açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'den 17 Eylül'de faiz indirim beklentilerinin artması küresel risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Bazı kurumlardan 25 yerine 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri görmeye başladık. Bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri ve Asya borsaları genel olarak alıcılı. Borsa İstanbul'da ise, içeride artan siyasi tansiyonun baskı yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz.



Direnç ve destek noktaları nereleri?



BIST 100 endeksi için 10.600 destek seviyesi en yakın kritik seviye olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 10.300'e kadar gerileme alanı oluşacaktır. Direnç olarak ise 10.960 ve 11.000 / 11.100 bandı izlenebilir. Günün makro veri ajandası sakin, Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 267 baz puandan başlıyor.''