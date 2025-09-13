Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un satışa çıkan yeni modeli T10Fhediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen törende araç Cumhurbaşkanı’na teslim edildi.

Yeni model, Cumhurbaşkanlığı forsuyla yollarda

Mavi renkte olan Togg T10F’nin plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracın tesliminin ardından otomobil ile kısa bir test sürüşü yaptı. Sürüş sırasında aracın teknik özellikleri, donanımları ve yeni modelde sunulan yenilikler hakkında bilgi aldı.

Törene Bakan Kacır ve Fuat Tosyalı da katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, test sürüşünün ardından aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. Böylece Togg’un yeni modeli T10F, üst düzey bir buluşma ile kamuoyuna tanıtılmış oldu.

Togg’un yeni hamlesi

Elektrikli araç segmentinde Türkiye’nin en önemli girişimlerinden biri olan Togg, yeni modeli T10F ile ürün gamını genişletti. Daha önce yollarda yerini alan T10X’in ardından piyasaya sürülen T10F, tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen bu model, markanın Türkiye’deki ve uluslararası pazarlardaki tanıtımı açısından da sembolik bir önem taşıyor.

Erdoğan’dan Togg’a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un Türkiye için stratejik bir marka olduğunu vurgularken, yerli otomobilin gelişim sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan’ın Togg T10F’yi test sürüşü sırasında olumlu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.