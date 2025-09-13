Son Mühür - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dertleşi" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bir yerlere afişim asılmış diye bazı kimseler rahatsız olmuşlar. Saygı duyuyorum. Ama o yerin tahsisi ve ne için kullanılacağı, kimin yetkisinde olduğu resmi makamların bileceği iş. Bizimle hiçbir ilgisi yok." dedi.

Naci Görür'ün açıklamaları şu şekilde:

"Yaptıkları yanlış da olabilir. Bugüne kadar çok yanlışlar yapıldı. Halk olarak biz de gerektiği gibi davranmadık. Allah bilir daha yanlışlar yapacağız da. Bizi siyasete bulaştırmayın. Siyasetle işimiz yok. Bizi insanımız ilgilendiriyor, yavrularımız ilgilendiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz depremde ölmesin istiyoruz. Deprem farkındalığı alsınlar, deprem kültürü geliştirsinler bunu nesilden nesile iletsinler istiyoruz. Bu yolda en ufak bir hizmeti dokunandan Alla razı olsun. Yakında “Suça sürüklenen evlatlarımıza farkındalık” eğitimi vereceğiz. " İstanbul Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İnşallah “Çocuklara farkındlık eğitimleri” vermeye çalışacağız."

''Siyasetle, çıkarla işimiz yok''

''İnsanları sevelim, hizmet edelim, birbirimize düşman olmayalım. İnsanlarımız, çocuklarımız ölmesin. Bizim siyasetle, çıkarla, onunla, bununla işimiz yok. Gelin bugüne kadar yapamadığımız bugün yapalım. DEPREMİ GENÇ NESİLLERLE YENELİM.''