Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini yepyeni finansman destekleriyle taçlandırıyor. Satış rekorları kıran T10X ve T10F modelleri için duyurulan yeni kredi paketleri, sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Özellikle "aracın tamamına kredi" ve "sıfır faiz" seçenekleri gündemin ilk sırasına yerleşirken, vatandaşlar bu cazip kampanyaların başvuru şartlarını ve kimleri kapsadığını araştırmaya başladı.

TOGG TAMAMI KREDİ KİMLERE VERİLİYOR, BİREYSELLERE VERİLİR Mİ?

Togg, araç bedelinin yüzde 100'üne kadar kredi çekme kolaylığını sadece filo alımlarında kurumsal müşterilere sunuyor. Örneğin, güncel fiyatı 2 milyon 475 bin lira olan T10F V2 modeli için kurumsal alımlarda aracın tamamına kredi çekilebiliyor. Bireysel müşteriler ise yasal düzenlemeler gereği aracın tamamına kredi çekme hakkından yararlanamıyor; bireysel alımlarda BDDK'nın belirlediği standart peşinat oranları geçerliliğini koruyor.

TOGG TAMAMINA KREDİ ÇEKİLİRSE AYLIK ÖDEME NE KADAR OLUYOR?

Kurumsal filo alımlarında aracın tamamı için (2 milyon 475 bin lira) kredi kullanıldığında, 48 ay vade ve yüzde 3,08 faiz oranıyla aylık taksit ödemeleri 102 bin 227 lirayı buluyor. Bu şartlarda çekilen kredinin toplam geri ödemesi ise 4 milyon 906 bin lira seviyesine ulaşıyor.

TOGG SIFIR FAİZLİ KREDİ NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Togg'un asıl büyük sürprizi ise bireysel kullanıcıları da kapsayan sıfır faizli kredi destekleri oldu. Modele ve donanım seviyesine göre değişen faizsiz kredi paketleri ve taksit tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Togg T10X V2: 500 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme 41 bin 667 TL oluyor.

Togg T10F: 750 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı sağlanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı 62 bin 500 TL olarak belirleniyor.

Togg T10X 4More: 750 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle ayda 62 bin 500 lira taksitle satın alınıyor.

TOGG NİSAN AYINDA KAÇ ADET SATTI?

Yerli üretici, sunduğu bu cazip finansman desteklerinin karşılığını satış rakamlarıyla alıyor. Togg, T10X ve T10F modelleriyle 2026 yılı Nisan ayında toplam 4 bin 440 adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye'de en çok satış yapan elektrikli otomobil markası unvanını korudu.