Türkiye genelinde 81 ilde mağazası bulunan Gratis, nisan ayına özel hazırladığı kampanya kataloğunu yayımladı. Uygulamaya konulan kampanya kapsamında, belirlenen kategorilerden iki adet ürün satın alan tüketiciler, fiyatı daha düşük olan ürün için yalnızca 1 lira ödeyecek. Kendi markalarının yanı sıra uluslararası markaların ürünlerini de tüketiciyle buluşturan şirket, kampanyanın mağazalarda ve çevrim içi platformlarda eş zamanlı olarak yürütüleceğini bildirdi.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜRÜLER İŞTE BÖYLE

Hafta sonu boyunca sürecek olan uygulamanın detayları da paylaşıldı. Şirket açıklamasına göre indirimler; makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, saç ve ağız bakımı kategorilerinde yoğunlaşıyor.

Makyaj kategorisinde Beaulis, Wet n Wild ve Loreal Paris'in seçili maskara, ruj ve paletleri kampanyaya dahil edilirken; cilt bakımında Bee Beauty ve Himalaya markalı yüz temizleme jelleri ile nemlendiriciler uygulamada yer alıyor. Ayrıca saç ve ağız bakımı kategorilerinde Elidor, Pantene, Gliss, Colgate ve Oral-B gibi markaların belirlenen ürünleri de stoklarla sınırlı olmak üzere kampanyaya eklendi.

GRATİS KART KULLANIMI ŞARTI

Şirket, duyurulan kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin Gratis Kart sahibi olması gerektiğini bildirdi. Fiziksel kartı bulunmayan tüketicilerin, alışveriş öncesinde mobil uygulama üzerinden dijital kart oluşturarak indirimlerden faydalanabileceği aktarıldı.

Öte yandan, mağaza yoğunluğundan kaçınmak isteyen tüketiciler için alternatif alışveriş yöntemleri de paylaşıldı. Kullanıcıların mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden sipariş vererek, kargo sürecini beklemeden "Mağazadan Teslim Al" seçeneğiyle ürünlerine ulaşabileceği hatırlatıldı.