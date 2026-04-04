Küresel finans piyasaları, dini takvimde yer alan önemli günler nedeniyle geçici bir durgunluk sürecine girdi. Avrupa ve Asya'da birçok borsa kapanırken, ABD'de de sınırlı bir tatil uygulanıyor. İşte ABD borsasının kapalı olma nedeni ve yaklaşan tatil tarihleri.

ABD borsası neden kapalı?

ABD borsası, Hristiyan dünyasında büyük önem taşıyan Kutsal Cuma (Good Friday) nedeniyle bugün kapalı. New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq'ta işlem yapılmıyor. Avrupa'dan farklı olarak ABD'de Paskalya Pazartesi resmi tatil sayılmadığı için 6 Nisan Pazartesi günü piyasalar normal şekilde açılacak.

Avrupa ve Asya borsaları da kapalı mı?

Avrupa genelinde çok sayıda borsada işlemler durduruldu. Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Milano, Oslo, Dublin, Lizbon, Varşova, Budapeşte ve Atina borsaları bugün ve Pazartesi günü kapalı kalacak. Londra Metal Borsası'nda da bugün faaliyet durduruldu.

Asya tarafında ise Hong Kong ve Singapur borsaları tatil kapsamında kapalı kaldı. Diğer Asya piyasalarında daha sınırlı etkiler yaşandı.

ABD borsası ne zaman açılacak?

ABD borsaları, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü normal işlem saatlerinde yeniden açılacak. Avrupa borsalarının bir kısmı ise Paskalya Pazartesi nedeniyle bir gün daha kapalı kalacak ve 7 Nisan Salı günü işlemlere başlayacak.

2026'da ABD borsalarının kapalı olacağı diğer tarihler

Yatırımcıların takip etmesi gereken yakın tarihli ABD borsası tatil günleri şu şekilde:

25 Mayıs 2026 Pazartesi – Anma Günü (Memorial Day)

19 Haziran 2026 Cuma – Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü

3 Temmuz 2026 Cuma – Bağımsızlık Günü (4 Temmuz öncesi)

7 Eylül 2026 Pazartesi – İşçi Bayramı (Labor Day)

Bu tatil günlerinde NYSE, Nasdaq ve diğer ABD borsalarında işlem yapılmayacak. Yatırımcıların portföy yönetimlerini bu takvime göre planlaması önem taşıyor.