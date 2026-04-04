Nisan ayının gelmesiyle birlikte enerji piyasasında tüm dengeleri değiştiren yeni zam kararları peş peşe açıklandı. Hem EPDK'nın elektrik tarifeleri hem de BOTAŞ'ın doğalgaz toptan satış fiyatlarında yaptığı güncellemeler, milyonlarca abonenin faturasına doğrudan yansıyor. Konutlardan sanayiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu son dakika gelişmesinin ardından, vatandaşlar yeni ayda ne kadar fatura ödeyeceğinin hesabını yapıyor.

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

BOTAŞ tarafından yayımlanan yeni tarifeye göre doğalgaz fiyatlarında ciddi bir artışa gidildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut (mesken) aboneleri için doğalgaz fiyatlarına ortalama yüzde 25 oranında dev bir zam yansıdı. Sanayi abonelerinin tarifesinde yüzde 18,61 oranında artış görülürken, elektrik üretim santralleri için bu oran yüzde 19,42 olarak belirlendi. Ayrıca doğalgazda konut aboneleri için kademeli fiyat uygulamasına geçilmesi de yeni dönemin en dikkat çeken değişiklikleri arasında yer aldı.

ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR OLDU, 100 KWH KAÇ TL?

Doğalgazın yanı sıra elektrik faturalarını kabartacak yeni tarife de EPDK tarafından resmen duyuruldu. Açıklanan rakamlara göre mesken (konut) abonelerinin elektrik kullanım bedeline tam yüzde 25 oranında zam yapıldı. Alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler tarifesi yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler yüzde 24,8 ve sanayi grubu ise yüzde 5,8 oranında zamlandı. Yapılan bu artışların ardından 100 kWh elektrik tüketimi olan standart bir mesken abonesinin ödeyeceği yeni tutar 323,8 TL'ye yükseldi.

YENİ ZAMLI TARİFELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Hem EPDK hem de BOTAŞ tarafından açıklanan bu yüzde 25'lik dev zam dalgası anında yürürlüğe girdi. Yeni elektrik ve doğalgaz tarifeleri, 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm aboneler için geçerli oluyor. Nisan ayından itibaren kesilecek olan tüm faturalarda vatandaşlar bu artışları doğrudan hissediyor.