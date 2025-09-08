Togg’un yeni sedan modeli T10F için satış süreci ve Eylül 2025 fiyat listesi netleşti. Modelin ilk kez Münih IAA Mobility 2025’te tanıtımı yapılırken, bu yeni araç ile ilgili güncel bilgiler otomobil piyasasında büyük ilgiyle takip ediliyor. Togg’un C segmentindeki ilk sedanı olan T10F’in satış takvimi ve mevcut Togg modellerinin fiyatları belli oldu.

Togg T10F Sedan Satış Tarihi

Togg T10F sedan modeli, Eylül 2025 itibarıyla ön siparişe açılıyor. Modelin tanıtımı 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Münih’te gerçekleşiyor ve ardından Türkiye’de ön sipariş süreci başlıyor. İlk teslimatların ise yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor. 600 kilometreye kadar menzil sunan model, hızlı şarj ve dijital iç mekan teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Teknik detaylara bakıldığında, Togg T10F uzun menzil seçeneğinde 623 kilometreye varan menzile ulaşabiliyor. Araçta 0-100 km/s hızlanma süresi yaklaşık 7,2 saniye olarak belirtiliyor. 12,3 inç dijital gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence sistemi, yüksek hızlı internet bağlantısı ve gelişmiş iç mekan donanımlarıyla kullanıcılara modern bir sürüş deneyimi sunuyor. Farklı motor ve donanım paketleriyle satışa çıkacak olan T10F, hem güvenlik hem de konfor odaklı yeni nesil teknolojilerle piyasada rekabet gücünü artırıyor.

Togg Eylül 2025 Fiyat Listesi

Togg’un Eylül 2025 fiyat listesine göre, T10X ve yeni çıkacak T10F modelleri için güncel rakamlar kullanıcılarla paylaşıldı. TOGG T10X’in giriş modeli olan V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL, V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil ise 2.363.000 TL’ye yükseldi. T10F sedan modelinin fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmasa da, C segmenti sedan piyasasında rekabetçi bir aralıkta satışa sunulacağı öngörülüyor.

Togg Araçlarında Güncel Durum

Togg, T10X modeliyle elektrikli SUV segmentinde önemli bir pazar payına ulaşırken, yeni T10F sedan ile sedan segmentine de hızlı bir giriş yapıyor. Özellikle menzil, performans ve teknolojik yenilikler açısından araçlar dikkat çekiyor. Eylül 2025 itibarıyla Togg modelleri için özel kredi kampanyaları da devam ediyor ve yeni modelin sipariş süreci otomobil tutkunları arasında büyük heyecan yarattı.

Togg ailesinde yeni modeller ve fiyatlar yakından takip edilirken, yerli elektrikli otomobil piyasası dinamikliğini koruyor. Satış, teslimat ve kampanya süreçleriyle ilgili gelişmeler otomotiv dünyasında gündemdeki yerini koruyor.