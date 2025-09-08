Çarpıntı dizisinin ilk bölüm reyting oranları açıklandı. Dizinin ilk bölümü, total izleyici kategorisinde 3,88 reyting alarak günün en çok izlenen yapımlarından biri oldu. AB izleyici grubunda bu oran 3,51 olarak belirlendi, ABC1 sosyoekonomik grupta ise dizi 3,88 reyting elde etti. Çarpıntı, güçlü kadrosu ve merak edilen hikayesiyle yayınlandığı akşam reyting listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

Total ve Kategori Bazında Reytingler

Çarpıntı, 7 Eylül Pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle total izleyici grubunda 3,88 reyting ve 11,53 izlenme payı elde etti. AB kategorisinde 3,51 reyting ile 12,42 izlenme payına ulaşan dizi, hem sosyal medya hem de televizyon izleyicisinin ilgisini çekti. ABC1 grubunda ise reyting oranı 3,88 olarak kaydedildi.

Günün Reyting Sıralamaları

Reyting sıralamasında milli maçların ve spor programlarının yoğun piyasa etkisine rağmen Çarpıntı dördüncü sıraya yerleşti. Futbol ve voleybol karşılaşmalarının ardından dizi, ilk 10 program arasında kendisine yer buldu. Aynı akşamın tekrar bölümü ise 1,95 reyting alarak ilk 10 içinde yeniden listeye girdi.

Diziye İlgi ve İlk Bölümün Sonuçları

Çarpıntı dizisinin ilk bölümünde, oyuncu kadrosu ve konusu sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşıldı. Dizi totalde 4. sırada yer alırken, izlenme oranları sektörde rakip diğer projelerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir başarı olarak değerlendirildi. Reyting sonuçları, yaz dönemi sonrasında başlayan yeni sezon dizileri arasında Çarpıntı’nın ekran performansının güçlü olduğunu gösterdi.