Son Mühür - İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Can Holding, Zamanhan Can tarafından kurulmuştur. Günümüzde holdingin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’dır. Ciner Medya Grubu’nun devriyle birlikte, Can Holding bünyesindeki tüm şirketlerin mülkiyeti de Kemal Can’a geçti. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarını barındıran Ciner Yayın Holding’in Can Holding’e devriyle, Kemal Can medya sektöründe önemli bir adım atmış oldu. Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olan Kemal Can, aynı zamanda eğitim alanında da yatırımlarını sürdürmekte; bir üniversite ile ünlü bir kolejin sahibi olarak dikkat çekmektedir.

Can Holding'e bağlı şirketler şunlardır:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı

Doğa Koleji

Özel Mediza Hospital

Golden Hill Hotel

VIP Transport

Energy Akaryakıt İstasyonları

Awox

Seikon

Telefox

Tokai

Elit

Can Holding'in TV kanalları

Can Holding, yakın zamanda Ciner Yayın Holding’deki tüm hisseleri satın alarak, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanalları bünyesine kattı. Böylece, Habertürk TV, Habertürk Gazetesi, Habertürk. com, Show TV, Bloomberg HT ve daha sonra kurulan HT Spor gibi medya kuruluşları Can Holding çatısı altında toplandı.

TMSF'den açıklama yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yürütülen soruşturma kapsamında 121 şirketine kayyım atanan Can Holding ile ilgili açıklama yaptı. TMSF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.

Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.''