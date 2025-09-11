Son Mühür - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almasının ardından, siyaset gündemi 15 Eylül’de görülecek CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davaya odaklandı. Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınlanan son videosunda siyaset kulislerine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı. Altaylı, 15 Eylül’deki duruşmadan “mutlak butlan” kararı çıkmasının kulislerde yoğun şekilde konuşulduğunu ifade etti.

''Özgür Özel'in çabalarına yazık oluyor''

“Meclis grubunun yüzde 30’unun Kılıçdaroğlu’na döneceği konuşuluyor”diyen Fatih Altaylı, ““Bu, partiyi yakından tanıyan ya da öyle olduğunu söyleyen kişilerin iddiası. Eğer bu doğruysa, CHP’nin oyları ciddi şekilde düşebilir” ifadelerini kullandı. Altaylı’nın, CHP kurultay davasında ‘mutlak butlan’ kararı çıkma ihtimaline dair değerlendirmeleri ise şöyle:

“Artık hemen herkes bu davanın CHP yönetimi 10:36 aleyhine çıkacağını düşünmeye başlamış gibi görünüyor ve sonrasında neler olur hesapları yapılıyor. Konuşulanlar şunlar: Kılıçdaroğlu gelir, kurultay öyle ya da böyle iptal edilir. Kılıçdaroğlu partide ekibini kurar. Bir 10:48 kısım hemen döner, dönmeyenler pasifize edilir.

Kemal Bey hemen mitingleri iptal eder, Silivri'de yatanlara sahip çıkılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu en az 1,5 yıl partinin başında kalır. Meclis grubunun %30'un Kılıçdaroğlu'na döneceği söyleniyor. Bilemem. Parti içi dengelere aklım ermez. Bu partiyi iyi bilenlerin, iyi bildiğini söyleyenlerin iddiası. Bu doğru ise CHP'nin oyları yerle bir olabilir. Tüm bunlar siyasete büyük bir güvensizlik oluşturuyor. CHP'nin direnişi olumlu tepki alıyor ama bir yandan da parti içindeki huzursuzluk insanları tedirgin ediyor.

Beykoz'da istifa eden iki CHP'li, özellikle de başkan vekili Özlem Vural'ın Beylikdüzünden Beykoz Belediye Meclisi'ne gönderilen bir isim olması gerçekten hoş değil. Mide bulandırıcı. Açık konuşmak gerekirse Özgür Özel'in iyi niyetli çabalarına yazık oluyor.”