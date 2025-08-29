Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), “Yenidoğan çetesi” davasında adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Avcılar Hospital Hastanesi’ni yeniden satışa çıkardı. Daha önce 768 milyon liradan ihaleye çıkarılan hastane için bu kez muhammen bedel 600 milyon lira olarak belirlendi.

İhale detayları ve fiyat düşüşü

TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilana göre, Avcılar Hospital ve İktisadi Bütünlüğü için ikinci kez satış süreci başlatıldı.

Önceki muhammen bedel: 768 milyon 100 bin lira

Yeni muhammen bedel: 600 milyon lira

Katılım teminatı: 60 milyon lira

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yapılacak.

Son katılım tarihi

TMSF’nin açıklamasına göre ihaleye katılım için son başvuru tarihi 16 Eylül 2025, saat 16.00 olarak açıklandı.

“Yenidoğan çetesi” soruşturması

Kamuoyunda “Yenidoğan çetesi” olarak bilinen davada sanıkların, haksız kazanç sağlamak amacıyla bebek ölümlerine yol açtıkları öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında birçok özel hastanenin adı geçerken, Avcılar Hospital’ın da ruhsatı iptal edilmişti.