Türkiye’de yüksek kira fiyatlarını düşürmek için hükümet yeni bir sosyal konut hamlesi başlatıyor. Yıl sonunda başlayacak projeyle 3 yıl içinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Gençler, emekliler, memurlar ve dar gelirli aileler öncelikli olarak desteklenecek.

Deprem yükü azalıyor

Deprem bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon lira harcama yapıldı. Yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor. 2026 itibarıyla depremin bütçeye yükünün hafiflemesiyle sosyal konut projelerine daha fazla kaynak aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek” dedi.

Büyükşehirlerde kiralık sosyal konut modeli

Projede en dikkat çeken adım, büyükşehirlerde uygulanacak kiralık sosyal konut modeli olacak. İstanbul’un her iki yakasında başlanacak uygulamada, satılmayacak sosyal konutlar uygun fiyatlarla vatandaşlara kiralanacak. Böylece dar gelirli vatandaşların kira yükü azaltılacak.

OSB’lere yakın konutlar

Hükümetin planları arasında organize sanayi bölgelerinin (OSB) çevresinde konut üretimi de bulunuyor. Bu konutlar, sanayi bölgelerinde çalışan işçilere kiralanacak veya satılacak. Böylece çalışanların iş yerlerine yakın yaşamaları sağlanacak.