Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 8 Kasım 2025 tarihli ve 10544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında kamuoyunda yapılan yanlış yorumlara ilişkin açıklamada bulundu.

TMO’nun açıklamasında, kararın yeni bir ithalat düzenlemesi anlamına gelmediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu karar, 2019 yılında TMO’ya tahsis edilen arpa ve mısır tarife kontenjanlarının miktar güncellemesine ilişkindir. Yeni bir karar niteliği taşımamakta olup, yalnızca arz güvenliğini teminen ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere TMO’nun yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir düzenlemedir.”

“Mısırda ithalat gündemde değil” vurgusu

TMO, açıklamasında mısır ithalatına yönelik bir hazırlığın bulunmadığını da net şekilde ifade etti.

Kuruluş, halen hasat döneminin devam ettiğini belirterek, “Hasat süreci sürerken mısırla ilgili herhangi bir ithalat planı ya da gündemi söz konusu değildir” değerlendirmesini yaptı.

TMO’nun açıklamasıyla birlikte, son dönemde kamuoyunda yer alan “mısır ithalatı başlıyor” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı da kesinleşmiş oldu.