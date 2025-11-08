Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faaliyet iznini iptal ettiği Papara Elektronik Para A.Ş., kullanıcı hesaplarındaki bakiyelerin iadesine başladığını duyurdu. Şirket, para iadesi sürecinin Merkez Bankası’nın denetimi altında ve belirlenen prosedürlere uygun şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Papara’dan yapılan açıklamada, işlemlerin güvenli biçimde tamamlanması için sürecin kademeli olarak ilerleyeceği vurgulandı.

İade süreci resmen başladı

Şirketin kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir. Bu kararın ardından, kullanıcı ve işyeri bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla TCMB’den alınan 6 Kasım tarihli görüşler doğrultusunda, 7 Kasım itibarıyla iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. Süreç, TCMB’nin yönlendirmeleriyle güvenli ve hızlı şekilde yürütülmektedir.”

Kayyum atandı, lisans iptal edildi

Papara’ya 27 Mayıs 2025’te kayyum atanmış, ardından 31 Ekim 2025’te Merkez Bankası tarafından ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni resmen iptal edilmişti.

Şirketin faaliyetlerinin durdurulması, milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkilemişti. TCMB’nin gözetiminde yürütülen iade süreciyle birlikte, kullanıcıların hesaplarındaki tüm bakiyelerin güvenli biçimde geri ödenmesi hedefleniyor.