İzmir’in Tire ilçesinde şap hastalığının yeniden görülmesi üzerine hayvan hareketlerine yönelik yeni tedbirler devreye alındı. Tire Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında toplanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, ilçedeki şap hastalığına karşı uygulanacak önlemleri değerlendirdi.

Geçici kapatma kararı

Toplantının ardından Tire Belediyesi’nin işlettiği Canlı Hayvan Pazarı’nın geçici süreyle kapalı tutulmasına karar verildiği belirtildi. Pazara büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları sınırlandırıldı.

Daha önce de sınırlanmıştı

Tire Hayvan Pazarı, 2026 yılının ilk aylarında da şap hastalığı nedeniyle kapalı kalmıştı. Aşılama çalışmalarında yeterli seviyeye ulaşılmasının ardından pazar, 12 Mayıs 2026’da yeniden faaliyete geçmişti.

Aradan geçen sürenin ardından şap hastalığına ilişkin yeni risk nedeniyle pazarın tekrar kapatılmasına karar verildi ve ilçedeki hayvan hareketlerine yönelik tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.

Aşılama hedefi yüzde 85

Komisyonun aldığı kararlar kapsamında Tire’de 2026 yılı sonbahar döneminde şap aşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Çalışmaların yalnızca ilçe sınırlarıyla sınırlı olmadığı, İzmir genelindeki sığırlarda hastalık riskinin orta seviyeye indirilmesinin de hedeflendiği bildirildi.

Hayvan hareketleri gözlemleniyor

Yeni tedbirlerle birlikte Tire’deki hayvan sevkleri de kontrol altında tutulacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra diğer hayvan türlerinin de il içi ve il dışındaki hareketleri, 2026 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında sürdürülecek.