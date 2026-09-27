Nesine 3. Lig 2. Grup’ta 2 İzmir temsilcisi Altay ile Bucaspor 1928 karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan zorlu 90 dakikada zafer 2-1'lik skorla Altay'ın oldu. Sezonun ilk galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip 3 puana uzanırken, Bucaspor 1928 sahadan puansız ayrıldı.

Mücadeleden önemli dakikalar

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmek için mücadele ederken, Altay 45’inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Onur Yıldız, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili olan Altay, 59’uncu dakikada Mehmet Nur Kaymaz ile farkı ikiye çıkardı. Bucaspor 1928 ise 68’inci dakikada Aybars Gök ile karşılık verdi. Bu golle skor 2-1’e gelirken, kalan bölümde başka gol olmadı.

Altay ilk galibiyetini aldı

İzmir derbisini 2-1 kazanan Altay, sezonun ilk galibiyetini elde ederek puanını 5’e yükseltti. Bucaspor 1928 ise 3 puanda kaldı.