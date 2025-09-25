Son Mühür/ Merve Turan - İzmir’in verimli topraklarıyla öne çıkan Tire, kadın üreticilerin başarı hikayelerine ev sahipliği yaptı. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz ve Müteşebbis Heyet Üyesi Esra Boyacıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, kadın girişimciler, çiftçiler ve sanayiciler bir araya geldi.

Tire’de kadın emeğine vurgu

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden, Karateke Köyü Sulama Kooperatifi Genel Müdürü Gülşah Bayrakçı, muhtarlar ve bölgede faaliyet gösteren birçok kadın yönetici ile üretici katıldı.

TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz, kadınların Tire’nin üretim kültüründe belirleyici rol üstlendiğini belirterek, “Çiftçi kadınlarımız dijital tarımdan organik üretime, paketlemeden sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar örnek işler ortaya koydu. Kadınlar kendi topraklarında üretmeye devam ettikçe hem Tire hem de Türkiye büyüyor. Bizim görevimiz, üreten kadınlara alan açmak ve onların yanında durmak. Tire’nin geleceği kadınların emeğiyle yazılıyor” dedi.

Bursalı: “Başarınız hepimizin gururudur”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Tire’deki kadın üreticilerin azmine ve emeğine dikkat çekti. Bursalı, “İkinci ve üçüncü kuşak kadın yöneticiler Tire’nin üretim kültürünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hepinizin hikayesi birer belgesel değerinde. Devlet olarak biz sizin yanınızdayız, siz üretmeye devam edin, biz de yolunuzu açalım” ifadelerini kullandı.

Bursalı, kadın çiftçilerle börülce hasadına da katıldı. Günün 24 saati üreticilerin yanında olduğunu belirterek, “Sizler bu toprağın bereketi, bu ülkenin gururusunuz. Aklınıza takılan her konuda beni çekinmeden arayın. Çünkü sizinle aynı yolda yürümek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.