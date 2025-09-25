Son Mühür- İzmir'in Selçuk ilçesinde sarsıcı bir trafik kazası yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın idaresindeki otomobil, 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Atatürk Caddesi üzerinde, belediye düğün salonu civarında meydana gelen olay, bölge halkında ve siyasi camiada büyük yankı uyandırdı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası yaralı çocuğun durumu nasıl?

Kazada yaralanan Ç.Ö. isimli 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpışmanın şiddeti oldukça yüksekti ve durumun vahameti hemen anlaşıldı. İlk olarak Selçuk Devlet Hastanesi'nde acil serviste tedavi altına alınan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumuna dair edinilen son bilgilere göre ise iç kanamasının devam ettiği ve beyin travması geçirdiği öğrenildi. Ayrıca, kafatasında birden fazla kırık olduğu tespit edildiği aktarıldı. Şu anda da, hayati fonksiyonlarının yakından takip edildiği yoğun bakım ünitesinde tutulmakta olduğu ve doktorların 11 yaşındaki Ç.Ö'nün uyanmasını bekledikleri öğrenildi.

CHP'li isim gözaltında

Kazanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay, olay yerinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bozbay'ın, kaza sonrasında ifadesinin alınması ve olayla ilgili detaylı soruşturmanın yürütülmesi amacıyla emniyet birimlerine götürüldüğü kaydedildi.

Kaza mahallinde trafik polisleri tarafından detaylı inceleme ve ölçümler yapılırken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Bozbay cephesinden ise, yaşanan elim olayla ilgili henüz resmi bir açıklama ya da taziye mesajı yayımlanmadı. Siyasi kimliği nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği bu kaza hakkında başlatılan detaylı adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.