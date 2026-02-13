İzmir’in Konak ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlar, altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Ferahlı Mahallesi 3505 Sokak’ta yağışlar nedeniyle yumuşayan toprak, yolun bir bölümünde çökme oluşturdu.

Dar yapısıyla bilinen sokakta meydana gelen hasar, hem yayalar hem de çevredeki binalar için risk yaratmaya başladı.

Mahalle sakinleri, çökme öncesinde yolda çatlaklar oluştuğunu ve durumu defalarca bildirdiklerini öne sürerek, gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

Çökme bir anda değil, adım adım gerçekleşti

Bölge sakinlerinin aktardığına göre yol bir gecede çökmedi. Gün içerisinde yavaş yavaş büyüyen çatlaklar, toprağın kaymasıyla birlikte genişledi ve asfaltın bir bölümü boşluğa doğru sürüklendi.

Özellikle çocukların okula giderken ve motosiklet sürücülerinin sıkça kullandığı sokakta yaşanan çökme, sabah saatlerinde ulaşımı da aksattı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla güvenlik önlemi almaya çalışarak tehlikeli bölgenin çevresini kapattı.

“Göz göre göre büyüdü”

Yolun bulunduğu sokakta yaşayan Emel Eyi, daha önce defalarca yetkililere başvurduklarını belirterek, çatlakların zamanla büyüdüğünü söyledi. Eyi, ilk etapta küçük olan yarıkların yağışlarla genişlediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Başvurularımızın ardından sadece ince bir şerit çekildi ancak kalıcı bir çalışma yapılmadı. Bu olay bir gecede olmadı, çatlaklar günlerdir büyüyordu.

Burası çocukların ve yayaların yoğun kullandığı bir yol. 15 yıldır burada uçurum var ve gerekli kontrollerin yapılması gerekiyordu.” Mahalleli, sorunun istinat duvarından kaynaklanabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını da aktardı.

16 yıldır süren kayma iddiası

Yaklaşık 16 yıldır bölgede yaşadığını belirten Ömer Eyi ise yol kenarındaki koruma saçlarının yetersiz olduğunu savundu.

Zamanla bu bölgeden sürekli toprak kayması yaşandığını belirten Eyi, çatlakları ilk etapta kendi imkanlarıyla doldurduklarını söyledi.

Belediyenin yolu daha önce asfaltladığını ancak alt zeminin boş olması nedeniyle kaymanın devam ettiğini öne süren Eyi, şu ifadeleri kullandı:

“Evlerimizde şu an bir sarsıntı yok ancak yol tamamen dağılmış durumda. Çocuklar bu sabah çöken yerden geçemedi.

İşe gidenler alternatif güzergah kullandı. Daha tehlike küçükken bildirdik, sadece şerit çekildi. Şimdi ise risk daha büyük.”

Mahalle sakinleri, özellikle kaldırım kenarında oluşan boşluğun hayati tehlike oluşturduğunu ve balkon bölümünde de eğilme fark ettiklerini belirterek acil müdahale talep etti.