3. Lig 4. Grup’ta pazar günü evinde Kütahyaspor ile sezonun ilk maçına çıkacak Tire 2021 FK, dış transferde Batuhan Dıraga ve Mert Altınöz ile kadrosunu güçlendirdi.

Yeni Transferler Kimler?

Sarı-kırmızılı ekip, Bölgesel Amatör Lig ekibi Bozüyükspor’dan 24 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ve geçen sezonun ikinci yarısında Aliağa Futbol’da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Altınöz ile sözleşme imzaladı.

Tire 2021 FK’nın Hedefi

Yeni transferlerle hücum ve orta saha hattını güçlendiren Tire 2021 FK, Kütahyaspor maçına avantajlı başlamak ve sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.