TFF 3. Lig 4. Grup’ta Tire 2021 FK, evinde oynadığı Alanya 1221 maçını 2-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Goller ilk devrede İbrahim Mirza ve Sercan’dan geldi.

Maçın İlk Devresinde Tire 2021 FK Öne Geçti

Maçın 31. dakikasında İbrahim Mirza, Tire 2021 FK’yi 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada Sercan, farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk devre 2-0 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

İkinci Yarıda Kontrol Tire’deydi

İkinci yarıda Tire 2021 FK, rakibine etkili bir atak şansı vermedi ve maçı 2-0 kazanarak ligde 2’de 2 yapmış oldu.

Bu sonuçla Tire 2021 FK, 6 puana yükselirken, Alanya 1221 2 puanda kaldı. Ev sahibi ekip üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.