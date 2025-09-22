TFF 3. Lig 4. Grup’ta Bornova 1877 – İzmir Çoruhlu maçı gol düellosuna sahne oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi ve her iki takım da puanlarını artırdı.

İlk Yarıda Karşılıklı Goller

Maçın 5. dakikasında Bornova 1877, Abdulkadir’in golüyle 1-0 öne geçti. İzmir Çoruhlu, 19. dakikada Erhan’ın golüyle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci Yarıda Gol Düellosuna Sahne Oldu

İkinci yarıda konuk takım 53. dakikada Erhan’ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Bornova 1877, 55. dakikada Arda’nın golüyle skoru tekrar eşitledi: 2-2.

Son Dakikada Eşitlik

90. dakikada Abdulkadir bir kez daha sahneye çıkarak Bornova 1877’i 3-2 öne geçirdi. Ancak İzmir Çoruhlu, 90+4. dakikada Arda’nın golüyle maçta son sözü söyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla Bornova 1877 3 puana yükselirken, İzmir Çoruhlu ise 4 puana ulaştı.