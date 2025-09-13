TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Uşakspor’dan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bertuğ Uz ile anlaşma sağladı.

Kulüpten hoş geldin mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Geçen sezon Uşakspor forması giyen kenar oyuncusu Bertuğ Uz, artık Tire Futbol Kulübümüzün başarısı için ter dökecek. Kendisine hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla nice zaferler kazanmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İskenderunspor’dan ayrılıp geldi

Genç futbolcu, ağustos ayında katıldığı İskenderunspor’dan forma giymeden ayrılarak İzmir temsilcisi Tire 2021 FK’ya transfer oldu.