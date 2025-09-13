Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci devam ediyor. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Takvime göre Kasım ayına kadar ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor.

Ferdi Zeyrek Anısına Düzenlendi

Bu kapsamda bugün Buca’da 18. Olağan İlçe Kongresi Şirinyer Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongre, geçtiğimiz aylarda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlendi. Açılışta, Zeyrek’in yaşamından kesitlerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı.

Çağdaş Kaya Tek Aday

Mevcut İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, kongrede tek aday olarak seçime girdi. Kongreye CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam katıldı. Divan Başkanlığı görevini ise İzmir Milletvekili Ednan Arslan üstlendi.

Dikkat Çeken Detay

Kongrede dikkat çeken bir diğer detay ise, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu için protokolden özel yer ayrılması oldu.