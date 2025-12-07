Son Mühür- İzmir’in kent dokusuna yön veren pek çok önemli projede imzası bulunan inşaat mühendisi Uğur Belger, yaşamını yitirdi.

Deprem sonrası yıkılmasına karar verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası da dahil olmak üzere birçok kritik yapının proje süreçlerinde görev alan Belger’in cenazesi, bugün Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İzmir’de iz bırakan projelerin mimarıydı

1940 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Uğur Belger, 1941 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir’de köklü bir kariyer inşa etti.

İlkokul eğitimini İzmir’de, ortaokul eğitimini ise Kayseri Talas’ta tamamladı. Lise ve mühendislik lisans eğitimine İstanbul’daki Robert Kolej’de devam eden Belger, daha sonra akademik yolculuğunu ABD’de sürdürdü.

ABD’de lisansüstü eğitimini tamamladı

Belger, Georgia Institute of Technology, Atlanta’da yapı alanında lisansüstü eğitim aldı. Askerlik görevini ise Ankara’da, Genelkurmay Başkanlığı’nda yerine getirdi.

Akademide geçen yıllar

1964 yılı sonunda İzmir’e dönen Belger, Ege Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Yüksek Okulu’nda 9 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak ders verdi. Aynı dönemde kendi proje bürosunu kurarak serbest mühendislik hizmetleri yürüttü.

Sanayide üst düzey yöneticilik dönemi

1973 yılından itibaren özel sektörde aktif rol alan Belger, fabrika müdürlüğü, üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevleri üstlendi. Mesleki kariyerini bu alanlarda uzun yıllar sürdürdü.

Eğitim faaliyetlerini sürdürüyordu

Evli ve iki çocuk, iki torun sahibi olan Belger, ilerleyen yaşına rağmen akademiden kopmadı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam ediyordu.

Yapı yönetimi üzerine kitaplar yayımladı

Belger’in ders notlarından oluşan “Yapı Yönetimi” adlı kitabı, 2002 yılında üniversite tarafından yayımlandı.

Ayrıca toplumsal ve siyasal analiz niteliğindeki iki kitabı daha bulunuyor:

2007: Dünyada Türk Olmak Zor

2012: Türkiye İçin Kabus Senaryosu

Edebiyat alanındaki çalışmaları

Belger, edebiyata duyduğu ilgiyi “Umut Bilge” mahlasıyla yayımladığı şiir kitaplarına yansıttı. Toplam yedi şiir kitabı bulunuyor:

Onbeş Yıldan Sesler,

Türk’e Sunu,

Sonbahar Sahili,

Taş Olmak,

Yazmadığım Yazılar Güzel,

Söz Bir,

Mutlu Babalar Günü

Resim sanatında özgün teknikler geliştirdi

Çocukluğundan itibaren resimle ilgilenen Belger, özellikle mürekkep tekniğiyle geliştirdiği özgün grafik çalışmalarla dikkat çekti. Stilize insan figürlerinden oluşan eserleriyle altı farklı sergide yer aldı:

1971: Yapı Endüstri Merkezi, karma sergi (İzmir)

1981: Gümüldür Açık Hava Kermesi, kişisel sergi

1996: İMO Teknik Kongre Fuayesi, karma sergi

2000: “P” Galerisi, kişisel sergi (Urla)

Nisan 2003: İMO Binası Fuayesi, karma sergi

Mayıs 2003: DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Fuayesi, karma sergi

Yağlı boya çalışmalarını çok sayıda sergide sundu

Belger’in yağlı boya eserleri İzmir ve çevresinde önemli sanat platformlarında yer aldı:

2000: Kültürpark İZFAŞ Galerisi’nde kişisel “Retrospektif” sergi (36 eser)

Temmuz 2003: Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri, karma sergi

Ekim 2003: Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi, karma sergi

Ekim 2003: İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi, karma sergi

Eylül 2006: AOSA–Norm Sanat Galerisi, SİMGE Grubu karma sergi

Ocak 2007: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, SİMGE Grubu karma sergi