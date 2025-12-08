Olay, Bengisu Mahallesi Gazi Caddesi ile Türkocağı Sokağı’nın kesişiminde meydana geldi. Buse M. yönetimindeki 35 ZOD 73 plakalı pikap, cadde üzerinden sokağa dönüş yaptığı sırada hakimiyetini kaybederek önce park halindeki motosikleti devirdi, ardından hızla bir tüp bayisinin deposuna çarptı.

Yaya son anda kurtuldu

Güvenlik kamerası görüntülerinde, pikabın motosiklete çarptığı anlar ve kaldırımda yürüyen bir yayanın saniyelerle kazadan kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde aracın depoya çarpması ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koşması da yer alıyor.

Ekipler hızla müdahale etti

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde, motosiklette ve pikapta maddi hasar oluştu.

Kamera kayıtları incelemeye alındı

Ödemiş polisi, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.