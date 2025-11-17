Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Afyonkarahisar – Kütahya kara yolunda İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre B.A. (26) yönetimindeki 48 ATV 409 plakalı otomobil, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tırla henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü B.A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta bulunan B.A. (12) ve Y.A. (8) ise ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye götürüldü.

12 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 12 yaşındaki B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Y.A.’nın tedavisi sürerken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından yaralanan tır sürücüsü N.Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü, kazaya ilişkin tüm teknik incelemelerin yapılacağı belirtildi.