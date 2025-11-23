Geçen yılki 25 Kasım eylemleri nedeniyle kendilerine açılan davalara rağmen yılmayacaklarını belirten kadınlar, iktidarın kadınları sindirme politikalarını eleştirdi. TİP’li kadınlar, açıklamasında her yıl öldürülen kadınların isimlerini haykırmak ve "bir kişi daha eksilmeyelim" demek için alanlarda olduklarını vurguladı. İktidarın bu durumdan korktuğunu iddia eden kadınlar, "Biliyorlar ki kadınlar sustuğunda değil, konuştuğunda ve örgütlendiğinde bu düzenin temelleri sarsılıyor" dedi.

Yargı baskısı ve sindirme politikaları

Geçen yıl Şişhane’deki 25 Kasım eyleminde gözaltına alınan kadınlar olduklarını hatırlatan TİP’li kadınlar, bu yıl eyleme günler kala kendilerine açılan davalarla gözdağı verilmek istendiğini söyledi. Açıklamada, bu davaların AKP’nin kadınlar üzerinde sokaklardan adliye koridorlarına süren sistematik bir yıldırma politikası olduğu belirtildi:

"Ne 25 Kasım Şişhane gözaltınız ne de üzerine açtığınız davalarınız bizi mücadelemizden bir adım geri düşüremez. Alanları da birbirimizi de mücadelemizi de binlerce yıllık patriyarkal düzeninize karşı terk etmediysek, 25 yıllık iktidarınız bizim saçımızın telini oynatamaz."

Aileye kapatma ve haklara saldırı

Kadın cinayeti haberlerinin her gün karşılarına çıktığı bir ortamda, iktidarın politikalarıyla kadınları itaate zorladığını ve erkek şiddetine daha açık hale getirmeye çalıştığını savunan kadınlar, bu politikaları şöyle sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çekilme

6284 sayılı yasayı budama girişimleri

Nafaka hakkına göz dikilmesi

Boşanmayı zorlaştıran uygulamalar

Küçajda fiili yasak

LGBTİ+ düşmanı nefret dili ve kampanyaları

Açıklamada, Saray rejiminin amacının kadını aileye kapatmak, erkeğe ve devlete bağımlı kılmak, kadınların emeğini ve bedenini denetim altında tutmak olduğu ifade edildi.

11. Yargı Paketi eleştirisi: "Erkek yargının değil, kadınların adaleti"

Basın açıklamasında, Meclis gündeminde olan 11. Yargı Paketi de eleştirildi. Kadınları, çocukları ve işçileri korumak yerine cezasızlığı büyüten, şiddeti görünmez kılan bir yargı rejimi kurulmak istendiği öne sürüldü. TİP’li kadınlar, iyi hal indirimleri, tutuksuz yargılamalar ve delil yok sayan mahkemelerle erkek şiddetine kalkan olan bu düzene karşı olduklarını belirtti:

"Biz, erkek yargının değil, kadınların ve emekçilerin adaletinin peşindeyiz. Erkek şiddetini besleyen bu düzen, sermayenin ve patriyarkanın ortak iktidarıdır. Ama biliyoruz ki bu düzeni yıkacak gücümüz var: Örgütlü kadınların, gençlerin, LGBTİ+’ların dayanışması sizin iktidarınızı yıkacak."

TİP’li kadınlar, kendilerine açılan davalardan yılmayacaklarını, mücadeleyi sokaklarda, işyerlerinde, evlerde ve kampüslerde büyüteceklerini ilan etti. Daha önce Kızılay davasından beraat ettiklerini hatırlatarak, 25 Kasım davasından da beraat edeceklerini belirttiler. Açıklama, "Öldürülen kız kardeşlerimizin ismini haykırmaktan, erkek-devlet şiddetini teşhir etmekten, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Buradayız; el ele, omuz omuzayız" sözleriyle son buldu.