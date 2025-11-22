Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ofisinde yayınladığı videoda CHP’nin topluma ve devlete dair görevlerini anlattığı bir video yayınlayarak, CHP’nin mevcut yönetimine öneriler ile tavsiyelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: CHP sıradan bir parti değildir

Yayınladığı videoda CHP’nin kurucu parti olduğundan bahseden ve sıradan bir yapı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “CHP Türkiye’nin kurucu partisidir aynı zamanda CHP’yi ve devleti koruma iradesinin ta kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları ve misyonları vardır. Birinci siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır.

Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur. Her siyasetçi rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ama CHP rüşvetlerle ve yolsuzluklarla anılamaz bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralarla yol alamaz derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet etmek zorundadır.” diye konuştu.

“Tarihin doğru tarafında yer almak cesaret gerektirir”

Son olarak, vatandaşların CHP’den beklentisinin kardeşlik sürecinde öncü olması gerektiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, tarihin doğru tarafında yer almanın cesaret gerektirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İkincisi CHP devlete istikamet çizer, Türkiye’nin Orta Doğu’dan Asya’ya, Avrupa’ya söyleyecek sözcü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü coğrafyalarda sıkışamaz, sıkışıklığa gelemez. CHP orta doğuda tökezlememizi bekleyen ABD ve İsrail belasını def etmek ve devletin menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır ve risk almalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak cesaret gerektirir.”