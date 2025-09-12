Ticaret Bakanlığı, kurumun imkanlarını suistimal ederek usulsüz araç kartlarının kullanılmasını önlemek için harekete geçti. Bakanlık, ihracatçı birliklerine gönderdiği yeni yazıda, Bakanlık logosu ve unvanının yetkisiz kullanımının derhal sonlandırılmasını istedi.

Şevval Şahin olayı sonrası inceleme

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in, İstanbul Bebek’te bindiği özel araçta “Resmi hizmete mahsustur” ibareli Ticaret Bakanlığı kartının bulunması tartışma yaratmıştı. Bakanlık yaptığı açıklamada, aracın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Aracın, Şevval Şahin’in sevgilisi ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ateş’e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Olay sonrası hem araç sahibine hem de sürücüsüne para cezası kesildi, ayrıca sürücü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

İhracatçı birliklerine yazı gönderildi

Ticaret Bakanlığı, olayın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine resmi yazı gönderdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bilgileri ile Meclisleri/Birlikleri yetkili organlarında görev alan şahıslar/firmalar tarafından Bakanlığımız logosunu ve unvanını içeren araç tanıtım kartlarının veya kurumsal kimliği temsil eden herhangi bir belgenin/logonun/ibarenin hiçbir şekilde kullanılmaması, varsa bahse konu kullanımlara derhal son verilmesi hususunun tüm üyelerinize etkin bir şekilde duyurulması önemle rica edilir.”

Denetimler sıkılaştırılacak

Bakanlık, resmi unvan ve logonun yalnızca Bakanlık hizmetlerinde kullanılabileceğini bir kez daha hatırlatarak, ihlallerin tespiti halinde idari ve cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

İhracatçı birliklerinde ise yoğun bir bilgilendirme ve denetim süreci başlatıldığı öğrenildi.