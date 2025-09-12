Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sosyal medyaya yönelik eleştirilerini yineledi. Türkiye’de toplumsal huzuru ve siyasal iklimi olumsuz etkilediğini savunduğu sosyal medya platformlarının denetimsizliğine dikkat çeken Bahçeli, radikal bir çıkış yaptı.

Bahçeli, “Sosyal medya artık dezenformasyonun, hakaretin, yalanın ve iftiranın adresi haline geldi. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım. Hiç gözüm görmez.” dedi.

Sosyal medya tartışmaları alevlendi

Bahçeli’nin sözleri kamuoyunda geniş yankı bulurken, sosyal medyanın kapatılmasına yönelik bu çıkış hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında tartışma yarattı. Destek verenler sosyal medyanın toplumsal kutuplaşmayı artırdığını savunurken, eleştirenler ise ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından büyük bir tehlikeye işaret etti.

MHP liderinin açıklamaları, Türkiye’de son dönemde gündeme gelen dezenformasyonla mücadele yasaları ve sosyal medya platformlarına getirilen denetim tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.