Ticaret Bakanlığı, beşeri sermayeyi güçlendirerek iş gücü piyasasını etkinleştirmeyi, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve kayıt dışılığı azaltmayı hedefleyen stratejilerini açıkladı. Bakanlık, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ihracatta rekabetin artırılmasına, yeni pazarlara açılmaya ve yerli üretimin korunmasına yönelik adımlar atacağını duyurdu.

Beşeri sermaye ve sürdürülebilir büyüme önceliği

Yapılan açıklamada, programın Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlandığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, OVP döneminde makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini korumayı ve enflasyonu tek hanelere indirerek fiyat istikrarını sağlamayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, üretkenliği artırma, Ar-Ge ve yenilikçiliği destekleme ile yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma hedefleri de öne çıktı.

Küresel belirsizlikler ortasında yol haritası

Bakanlık, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler ortamında OVP’nin Türkiye ekonomisi için yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün ön plana çıktığı süreçte programın, ekonomi politikalarının uygulanmasında rehberlik edeceği ifade edildi.

İhracatta rekabet ve pazar çeşitliliği

OVP kapsamında ihracatta rekabetçiliğin artırılması, yeni pazarlarda güçlenme ve ürün-pazar çeşitliliğinin artırılması öncelikler arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında 273,8 milyar dolar olan mal ihracatı hedefinin, 2026’da 282 milyar dolara ve 2028’de 308,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.

Cari işlemlerde kalıcı iyileşme

Bakanlık, cari işlemler açığının 2025 yılında 22,6 milyar dolar, 2028’de ise 18,5 milyar dolara düşeceğini açıkladı. Cari açığın GSYH içindeki payının da 2025’te yüzde 1,4’ten, 2028’de yüzde 1,0 seviyesine gerilemesi planlanıyor. Açıklamada, teknoloji yoğun ve yüksek katma değerli üretim ile ithalata bağımlılığın azaltılması, yerli üretimin korunması vurgulandı.

“Ticaretin Yüzyılı” vizyonu için stratejik adımlar

Bakanlık, ticaret diplomasisini güçlendirmeyi, ihracatçılara yeni finansman imkânları sunmayı ve iş süreçlerini dijitalleştirerek kolaylaştırmayı hedefliyor. Gümrük idarelerinin işlem kapasitesinin artırılması, şirket kuruluş süreçlerinin basitleştirilmesi ve dijital uygulamalar ile yenilikçi girişimlerin desteklenmesi de program kapsamındaki öncelikler arasında.

Kararlı adımlar ile sürdürülebilir büyüme

Açıklamada, “Ticaretin Yüzyılı” vizyonuna ulaşmak için Bakanlık’ın tüm gücüyle çalışacağı belirtilirken, Orta Vadeli Program ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdam ekseninde kapsayıcı ve kalıcı refah artışı hedeflendiği ifade edildi. Program, makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm temelli politikalarla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.