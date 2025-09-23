Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasadan toplatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yapılan son duyuruda, bir oda kokusu için uyarı eksikliği nedeniyle toplatma ve üretim durdurma kararı alındı.

“Be” markalı oda kokusuna toplatma

Bakanlığın yaptığı denetimlerde, “Be” markalı bir oda kokusunun kullanımının güvensiz olduğu belirlendi. Ürünün bilgi eksikliği nedeniyle risk oluşturduğuna karar verildi ve bu kapsamda hem üretimin durdurulması hem de piyasadan toplatılması kararı çıktı.