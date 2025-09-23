Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği 32 konserde 154 milyon 453 bin TL'lik kamu zararı olduğu gerekçesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı operasyonu öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in gelişmelerden haberi mi var? sorusunu gündeme getiren bir paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

Gökçek'in dinozorları gülüyordur...



Gazeteci Mehmet Ali Güller,

''Ankara Büyükşehir Belediyesine bu sabah yapılan operasyonu, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek dün geceden duyurdu.

Mansur Yavaş döneminin konserlerle kamu zararı oluşturduğu iddiasıyla yapılan operasyona, Gökçek’in milyarlık dinozorları gülüyordur haliyle!'' değerlendirmesinde bulundu.



Başarır: Ankara'yı parsel parsel paylaşanlar...



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ''Mansur Yavaş hangi sanatçıların ne aldığını tek tek açıkladı, verdi savcılığa. Kimi gözaltına alıyorsunuz? Niye alıyorsunuz?

Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Ankara'yı parsel parsel paylaşan, paylaştıran, FETÖ'yü öven Melih Gökçek şu an evinde. Olmaz, utanç verici bir durum'' mesajı verdi.

