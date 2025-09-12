Son Mühür- Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ürünlerin kullanım sırasında güvenlik standartlarını karşılamadığı ve ciddi sağlık riskleri barındırdığı belirtildi. Denetimlerin benzer ürünler üzerinde de aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlara uyarı

Uzmanlar, temizlik ürünleri kullanılırken mutlaka etiket bilgilerinin incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aşındırıcı kimyasal, yoğun asit veya baz içeren ürünlerde kullanım talimatlarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Güvenlik sertifikalarına dikkat

Alışveriş sırasında ürünlerin üzerinde bulunan ‘CE’ işareti ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesi gibi güvenlik ve kalite standartlarını gösteren ibarelerin kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ambalaj ve çocuk güvenliği

Bakanlık, özellikle lavabo açıcı gibi güçlü kimyasalların bulunduğu ürünlerde ambalaj sağlamlığına dikkat çekti. Kapakların güvenli olması ve ürünlerin çocukların ulaşamayacağı şekilde saklanması gerektiği hatırlatıldı.

Keskin kokulu ve üzerinde “zehirli”, “tahriş edici”, “yanıcı” gibi uyarılar bulunan ürünlerin kullanımı sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Yanlış kullanım sağlık riski doğuruyor

Uzmanlar, her temizlik ürününün kullanım amacına uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Lavabo açıcıların mutfak yüzeylerinde ya da gıda hazırlanan alanlarda kullanılmasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için piyasadaki denetimlerin sıkılaştırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Bakanlık, tüketicilere de resmi duyuruları takip etmeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri çağrısında bulundu.