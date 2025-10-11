Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü denetim çalışmaları kapsamında Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden iki oyuncakta sağlık ve güvenlik açısından risk tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemeler, ürünlerin kullanıcı sağlığı için tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. Bu nedenle söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık yetkilileri, ürünlerde yapılan teknik incelemeler sonucunda ciddi güvenlik ve etiketleme ihlalleri saptandığını bildirdi. İlk ürün olan “Rol Yapan Oyuncaklar Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji Kaktüs Figürlü Oyuncak” (dans etme, şarkı söyleme gibi elektronik fonksiyonlara sahip, şarjlı) üzerinde yapılan testler, mekanik ve fiziksel güvenlik açısından standartlara uymadığını gösterdi.

Diğer ürün olan pelüş oyuncak anahtarlık ise mekanik testlerde küçük parça kopması, vantuz zincirinde tork testi sırasında kopma ve E kalıbı testinde küçük parçalar oluşması nedeniyle riskli bulundu. Ayrıca ürün etiketlemesinde ithalatçının kayıtlı ticari adı ve adresinin eksik olması, CE işaretinin boyutunun 5 mm’den küçük olması gibi yönetmelik ihlalleri tespit edildi.

Kimyasal içerikler sınırları aştı

Pelüş oyuncakta yapılan kimyasal analizler, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’e aykırı sonuçlar verdi. Analizler, oyuncak yüz parçasında 1000 mg/kg üst limit değerinin üzerinde, 7200 mg/kg DINP ve 99.050 mg/kg DEHP fitalat bileşikleri bulunduğunu gösterdi.