Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu askeri harekâtın bölgedeki gerilimi daha da artıracağına dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in attığı adımların Ortadoğu’daki mevcut kırılgan dengeleri daha da zora sokabileceği vurgulanarak, kara harekâtının güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

“Bölgede yeni bir insani felakete yol açabilir”

Açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarına da değinilerek, askeri operasyonların bölgesel barış ve istikrar açısından ciddi riskler taşıdığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail’in uyguladığı politikaların Lübnan’da yeni bir insani krizi tetikleyebileceği belirtilerek bu durumun bölge halkı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Lübnan’ın egemenliğine vurgu

Bakanlık açıklamasında ayrıca Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne dikkat çekildi. İsrail’in askeri operasyonlarının Lübnan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği belirtilirken Türkiye’nin Lübnan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrarın korunması yönündeki çağrılarını sürdürdüğü ve uluslararası toplumun gerilimin daha fazla tırmanmaması için sorumluluk alması gerektiği vurgulandı.

