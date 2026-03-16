Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin dış politika gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Leavitt, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik ve NATO ülkelerinin rolü hakkında konuşarak müttefik ülkelere daha fazla sorumluluk çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı için deniz koalisyonu gündemde

Leavitt, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir deniz koalisyonu oluşturma planı üzerinde çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçte Avrupa’daki müttefiklerle ve Körfez bölgesindeki ortaklarla temas halinde olduğunu belirten Leavitt, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğinin küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sözcü, Washington yönetiminin özellikle stratejik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın açık kalması için uluslararası iş birliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

“NATO müttefikleri daha fazla çaba göstermeli”

Karoline Leavitt açıklamasında NATO ülkelerine de mesaj verdi. ABD’nin güvenlik konusunda müttefiklerinden daha fazla katkı beklediğini belirten Leavitt, NATO ülkelerinin bölgesel güvenlik konularında daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki müttefiklerle ve Orta Doğu’daki ortaklarla görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başkan Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için müttefik ülkeleri daha fazla çaba göstermeye teşvik ediyor. Özellikle NATO müttefiklerimizin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.”

Trump’ın Pekin ziyareti ertelenebilir

Leavitt, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e planlanan ziyareti hakkında da bilgi verdi.

Trump’ın nisan ayında Çin’in başkenti Pekin’e gitmesinin planlandığını hatırlatan Beyaz Saray Sözcüsü, programın zamanlamaya bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

Ziyaretin ertelenme ihtimaline değinen Leavitt, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Trump’ı Pekin’de ağırlamaya hazır olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Ziyaretin ertelenmesi mümkün görünüyor. Başkan Şi’nin Başkan Trump’ı Pekin’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını biliyoruz. Başkan Trump da bu ziyareti dört gözle bekliyor. Ancak bu tamamen zamanlama meselesi.”

ABD diplomasi trafiğini sürdürüyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalar, ABD yönetiminin hem Orta Doğu’daki deniz güvenliği hem de Çin ile diplomatik temaslar konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü ortaya koydu.

Washington yönetiminin önümüzdeki dönemde NATO müttefikleri ve bölgesel ortaklarla güvenlik iş birliğini artırmaya yönelik yeni adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

